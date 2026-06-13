لقي المغامر اليمني الشهير القعقاع بن عنتر، المعروف بلقب «القعقاع»، مصرعه في حادثة مأساوية أثناء تنفيذ إحدى مغامراته الخطيرة داخل فوهة «حرضة دمت» البركانية الواقعة شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن، وذلك بعد ان انزلقت قدماه وسقط داخل الفوهة البركانية.

وبحسب مصادر محلية، وقعت الحادثة، يوم أمس الجمعة، أثناء قيام بن عنتر بتسلق المرتفعات والمنحدرات الوعرة المحيطة بالمياه الحارة داخل الفوهة البركانية، وهي المنطقة التي اشتهر بتنفيذ مغامراته الخطرة فيها.

واكتسب القعقاع بن عنتر شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كان يوثق مغامراته الخطرة بصورة مستمرة، مستعرضاً عمليات تسلق المرتفعات الشاهقة والمنحدرات الوعرة، وهو ما أكسبه قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأشار الدفاع المدني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن فريق الغوص والإنقاذ المائي وصل إلى الحرضة البركانية دمت بجميع معداته ووحدات الإضاءة اللازمة للمشاركة في عمليات انتشال جثة القعقاع.

وأوضح الدفاع المدني أن التضاريس المعقدة للفوهة البركانية تشكل تحدياً كبيراً أمام فرق الإنقاذ، الأمر الذي استدعى الاستعانة بمعدات متخصصة وفرق فنية مدربة للتعامل مع ظروف الموقع الاستثنائية، وبعد جهود مضنية استمرت يومين، نجحت طواقم الدفاع المدني في انتشال جثمانه بمساعدة مجموعة من الغواصين.