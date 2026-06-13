تستعد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة لإقامة حفل جائزة ضياء عزيز للبورتريه في نسختها التاسعة مساء الإثنين القادم على مسرح جامعة الأعمال والتكنولوجيا، في مناسبة فنية وثقافية تجسد مكانة الجائزة بوصفها المشروع الأبرز والمتخصص في فن البورتريه على مستوى الشرق الأوسط.

وتواصل الجائزة حضورها السنوي المنتظم منذ تسعة أعوام، محافظةً على تفردها باعتبارها الجائزة الوحيدة المتخصصة في هذا الفن بالمنطقة، ومؤكدة دورها في دعم الحركة التشكيلية السعودية وإبراز الطاقات الإبداعية في مجال الرسم التعبيري واستحضار الملامح الإنسانية والوطنية عبر الفن.

وتحمل النسخة الحالية عنوان «الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز»، مستلهمةً منجزات خادم الحرمين الشريفين وسيرته الإنسانية والوطنية، إذ استقطبت الجائزة مشاركات فنية من مختلف مناطق المملكة، في انعكاس لحضورها الواسع وتأثيرها المتنامي بين الفنانين التشكيليين.

وتأتي هذه النسخة امتداداً لمسيرة ثقافية وفنية حافلة احتفت خلالها الجائزة بموضوعات وطنية وثقافية متنوعة، وأسهمت في ترسيخ فن البورتريه بوصفه أحد أهم الفنون البصرية القادرة على توثيق الشخصيات واستحضار القيم والرموز الوطنية بلغة جمالية مؤثرة.

وتُنظم الجائزة بدعم ورعاية من «ليان الثقافية» و«عبق الثقافة»، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتكريم المبدعين المشاركين، في شراكة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لدعم الإبداع وتعزيز الحراك الفني في المملكة.

ومع كل دورة جديدة، تواصل جائزة ضياء عزيز للبورتريه ترسيخ حضورها كإحدى المبادرات الثقافية السعودية الرائدة، التي نجحت في بناء تقليد سنوي يحتفي بالفن والجمال، ويمنح فن البورتريه مساحة تليق بقيمته الإنسانية والتعبيرية، ليبقى منبراً للإبداع ورافداً للحراك التشكيلي السعودي.