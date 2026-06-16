بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة الافتتاحية خلال مشاركتيه الأخيرتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم، تلقى منتخب أوروغواي هدفاً مباغتاً أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بمونديال 2026.



واستقبلت شباك منتخب أوروغواي هدفاً عن طريق مدافع المنتخب السعودي عبدالإله العمري في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعدما تابع كرة مرتدة من فرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب أوروغواي، بعد ركلة ركنية ارتقى لها محمد كنو بضربة رأس قوية.



وكانت آخر مرة اهتزت فيها شباك أوروغواي في مباراتها الافتتاحية بالمونديال، خلال نسخة المسابقة التي أقيمت بالبرازيل 2014، حينما تلقت خسارة قاسية 1/3 أمام كوستاريكا.



وفي أولى مبارياته بالنسخة التالية للمونديال، عام 2018 في روسيا، تغلب منتخب أوروغواي 1/صفر على نظيره المصري، قبل أن يواصل الاحتفاظ بنظافة شباكه في لقاءاته الافتتاحية بالبطولة في النسخة الماضية 2022 بقطر، حينما تعادل دون أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية.