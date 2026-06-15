سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الفنان المخرج أحمد السلمان، ضمن قائمة جديدة ضمت أكثر من ألفي شخص، وشملت عدداً من الأدباء والأكاديميين والشخصيات العامة.

نجم درامي

ويُعد السلمان من أبرز نجوم الدراما الكويتية والخليجية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986، وبدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، مقدماً العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تناولت قضايا وطنية وإنسانية.

أعمال بارزة

وشارك السلمان في عدد من الأعمال الفنية البارزة، كما برز في مجالي التمثيل والإخراج، ما جعله أحد الأسماء المعروفة في الساحة الفنية الكويتية على مدار عقود.