منحت منصة «سوفاسكور»، المتخصصة في النتائج المباشرة والإحصاءات الرياضية وتقييم أداء اللاعبين، الحارس محمد العويس لقب رجل مباراة السعودية وأوروغواي، بعد مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح المجموعة الثامنة من كأس العالم.



المباراة التي احتضنها ملعب هارد روك في مدينة ميامي غاردنز، بحضور 62,464 متفرجاً، شهدت تقدم المنتخب السعودي أولاً عبر عبدالإله العمري عند الدقيقة 41، قبل أن يدرك ماكسي أراوخو التعادل لأوروغواي عند الدقيقة 80.



رقمياً، أظهرت بيانات «سوفاسكور» تفوق أوروغواي في الاستحواذ بنسبة 67% مقابل 33% للسعودية، وفي التسديدات بـ28 محاولة مقابل 7، منها 10 على المرمى مقابل 3 للأخضر. كما بلغت الأهداف المتوقعة 1.59 لأوروغواي مقابل 0.99 للسعودية، فيما سجّل المنتخب الأوروغوياني 47 عرضية، اكتمل منها 17، مقابل 3 عرضيات ناجحة من 7 للمنتخب السعودي.



وعكست الأرقام الدفاعية حجم الجهد السعودي في المباراة؛ إذ سجل «الأخضر» 42 تشتيتاً مقابل 18 لأوروغواي، ونجح في 9 افتكاكات من أصل 12 بنسبة نجاح بلغت 75%، إضافة إلى تفوقه في الالتحامات الهوائية بنسبة 51%.



وكان العويس الاسم الأبرز في المواجهة، بعدما أنهى المباراة بـ9 تصديات، منها 4 من داخل منطقة الجزاء، مع رقم منع أهداف بلغ +0.51، وتقييم 7.7 كأفضل لاعب في المباراة وفق «سوفاسكور».



وسجّل عبدالإله العمري تقييم 7.6، بعد هدفه، وتسديدتين على المرمى، و0.86 هدف متوقع، و6 تشتيتات، ليكون أحد أبرز الأسماء السعودية في الخط الخلفي.



«سوفاسكور» تكشف مباراة صمود سعودي واضحة؛ هدف مدافع، 9 تصديات من العويس، 42 تشتيتاً، و75% نجاح في الافتكاكات، مقابل سيطرة رقمية أوروغويانية خرج منها «الأخضر» بنقطة ثمينة.