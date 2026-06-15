اختتمت جمعية أدبي الطائف فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة الشريك الأدبي، بأمسية ثقافية بعنوان «مدن تقرأ.. عندما تلتقي العمارة بالأدب»، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وتناولت الأمسية الثقافية العلاقة بين العمارة والأدب، وأثر التكوين العمراني للمدن في تشكيل السلوك الإنساني وتعزيز الجوانب الثقافية والإبداعية، مستعرضةً نماذج معمارية من عدد من دول العالم، ودور العوامل المناخية والفكرية في صياغة أنماط عمرانية انعكست على الإنتاج الأدبي والثقافي.

وشهدت عرض عدد من النصوص والشواهد الأدبية التي أبرزت حضور المكان والمدينة في تشكيل الرؤية الإبداعية للأدباء والمفكرين.