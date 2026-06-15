احتفلت الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، بالتعاون مع الملحقية الثقافية في إيرلندا، بتخريج 12 طبيبًا سعوديًّا من الجنسَين، أكملوا برامج التدريب التخصصي الدقيق في عددٍ من التخصصات الجراحية المتقدمة، وذلك بحضور مسؤول المكتب الثقافي في إيرلندا نايف العتيبي.
وهنأ العتيبي الخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية بعد تأهيلهم استشاريين في تخصصاتهم، بما يُسهم في دعم القطاع الصحي الوطني بالكفاءات المتخصصة.
وشمل الاحتفاء كلًا من: الدكتور محمد حميدان الحربي في جراحة الأنف وقاع الجمجمة، والدكتور خالد عبدالمنعم الشيخ في جراحة الأذن وزراعة القوقعة، والدكتورة نوف حمود الشمري في جراحة الأذن، والدكتور حسين علي العبدالعال والدكتور صهيب خالد العثماني في جراحة الصدر، والدكتور حسن أحمد العلوان في جراحة العمود الفقري، والدكتور عبدالله صالح الحديب في جراحة الجهاز الهضمي العلوي، والدكتورة زهراء محمد العلوي والدكتورة سارة بنت خالد الشكر والدكتورة آلاء شفيق الخميس في جراحة الثدي والغدد الصماء، والدكتور زياد شباب السلمي في جراحة الإصابات والجراحة الحادّة، والدكتورة زهراء حلمي بالشماسي في جراحة الأورام الجراحية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود المملكة في تأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية الدقيقة، بما يُعزِّز جودة الرعاية الصحية، ويرفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
The Royal College of Surgeons in Ireland, in collaboration with the Cultural Attaché in Ireland, celebrated the graduation of 12 Saudi doctors of both genders who completed specialized training programs in a number of advanced surgical specialties, in the presence of the Cultural Attaché in Ireland, Nayef Al-Otaibi.
Al-Otaibi congratulated the graduates on this occasion, wishing them success in their professional careers after qualifying as consultants in their specialties, which contributes to supporting the national health sector with specialized competencies.
The celebration included: Dr. Mohammed Hamidan Al-Harbi in Skull Base and Nasal Surgery, Dr. Khalid Abdul-Munim Al-Sheikh in Ear Surgery and Cochlear Implants, Dr. Nouf Hamoud Al-Shammari in Ear Surgery, Dr. Hussein Ali Al-Abd Al-Aal and Dr. Suhaib Khalid Al-Othmani in Thoracic Surgery, Dr. Hassan Ahmed Al-Alwan in Spinal Surgery, Dr. Abdullah Saleh Al-Hadhib in Upper Gastrointestinal Surgery, Dr. Zahra Mohammed Al-Alawi, Dr. Sarah bint Khalid Al-Shukr, and Dr. Alaa Shafiq Al-Khamis in Breast and Endocrine Surgery, Dr. Ziad Shabab Al-Salmi in Trauma and Acute Surgery, and Dr. Zahra Helmi Al-Shamasi in Surgical Oncology.
This achievement comes as an extension of the Kingdom's efforts to qualify national competencies in precise health specialties, enhancing the quality of healthcare and supplying the health sector with qualified personnel according to the highest global standards.