احتفلت الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، بالتعاون مع الملحقية الثقافية في إيرلندا، بتخريج 12 طبيبًا سعوديًّا من الجنسَين، أكملوا برامج التدريب التخصصي الدقيق في عددٍ من التخصصات الجراحية المتقدمة، وذلك بحضور مسؤول المكتب الثقافي في إيرلندا نايف العتيبي.

وهنأ العتيبي الخريجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية بعد تأهيلهم استشاريين في تخصصاتهم، بما يُسهم في دعم القطاع الصحي الوطني بالكفاءات المتخصصة.

وشمل الاحتفاء كلًا من: الدكتور محمد حميدان الحربي في جراحة الأنف وقاع الجمجمة، والدكتور خالد عبدالمنعم الشيخ في جراحة الأذن وزراعة القوقعة، والدكتورة نوف حمود الشمري في جراحة الأذن، والدكتور حسين علي العبدالعال والدكتور صهيب خالد العثماني في جراحة الصدر، والدكتور حسن أحمد العلوان في جراحة العمود الفقري، والدكتور عبدالله صالح الحديب في جراحة الجهاز الهضمي العلوي، والدكتورة زهراء محمد العلوي والدكتورة سارة بنت خالد الشكر والدكتورة آلاء شفيق الخميس في جراحة الثدي والغدد الصماء، والدكتور زياد شباب السلمي في جراحة الإصابات والجراحة الحادّة، والدكتورة زهراء حلمي بالشماسي في جراحة الأورام الجراحية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود المملكة في تأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية الدقيقة، بما يُعزِّز جودة الرعاية الصحية، ويرفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.