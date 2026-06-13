أسامة عزّالدين يوقّع كتاب «المسفلة.. تاريخ وعراقة»

حضر عضو مجلس الشورى سابقاً التربوي سليمان بن عواض الزايدي، حفل توقيع كتاب «المسفلة.. تاريخ وعراقة» لمؤلفه الكابتن أسامة آل عزالدين، بمشاركة لفيف من النخب المكيّة والمهتمين بالتاريخ والثقافة والإعلام، إلى جانب عدد من المهتمين بتوثيق التراث المكي والمحافظة على موروثه الحضاري.

ويوثق الكتاب تاريخ حيّ عريق من أحياء مكة المكرمة، مستلهماً سيرة حي المسفلة، أحد أقدم وأشهر أحياء العاصمة المقدسة، وأورد ملامحه الاجتماعية والعمرانية والإنسانية، وما شهده عبر العقود من تحولات أسهمت في تشكيل هوية مكان وذاكرة إنسان.



وأكد الزايدي أن الكتاب يمثل جهداً توثيقياً رصيناً يعكس أهمية حي المسفلة ومكانته في التاريخ المكي، وعدّه إضافة نوعية للمكتبة المكية؛ نظراً لما حواه من توثيق دقيق لجانب من تاريخ مكة، وإبراز لما يختزنه حي المسفلة من إرث حضاري واجتماعي وإنساني عريق، مثمناً الجهود التي بذلها المؤلف أسامة آل عزالدين في إعداد الكتاب.

