شهدت العاصمة السورية دمشق عودة السيدة عزيزة الحلبي، والدة الفنانة السورية أصالة نصري، بعد غياب استمر نحو 14 عاماً، في مشهد عائلي حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أثار غياب أصالة عن مراسم الاستقبال تساؤلات المتابعين، خصوصاً مع تداول صور ومقاطع فيديو للقاء العائلة بعد سنوات طويلة من الفراق.

استقبال بطابع تراثي

وأظهرت المقاطع المتداولة أجواءً احتفالية رافقت عودة والدة أصالة إلى دمشق، حيث استقبلها أبناؤها وأحفادها وسط مشاعر من الفرح والتأثر، في لقاء عكس حجم الاشتياق بعد سنوات الغياب.

أهازيج ومظاهر شعبية

واتسم الاستقبال بطابع دمشقي تقليدي، تخللته أهازيج شعبية ومظاهر احتفالية مستوحاة من العادات المحلية، ما أضفى على المناسبة أجواء خاصة أعادت إحياء جانب من التراث الاجتماعي السوري.

غياب يثير الجدل

وفي المقابل، لفت غياب أصالة نصري عن مشهد الاستقبال انتباه المتابعين، إذ لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن سبب عدم حضورها، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية زيارتها سورية خلال الفترة القادمة.

موعد فني مرتقب

وتستعد أصالة لإحياء حفلة غنائية في جدة يوم 19 يونيو على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ضمن سلسلة حفلاتها الفنية المرتقبة.