أحالت النيابة العامة في مصر، مصوراً إلى المحاكمة لإتهامه بنشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبدالغفور خلال حضورها عرض فيلمها «خريطة رأس السنة»، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من محاميها، الذي أكد قيام المتهم بالترويج للصورة بما يضر بسمعتها.

بلاغ أكتوبر

وتقدم محامي عبدالغفور، شعبان سعيد، ببلاغ إلى النيابة العامة في أكتوبر، ضد مجهول قام بنشر صورة مسيئة للفنانة ريهام خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة».

وأثبتت التحقيقات تورط المتهم في نشر الصورة والتعليق عليها بعبارات تضمنت سباً وقذفاً وإساءة لسمعة الفنانة، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«يوم أسود»

وفوجئت الفنانة ريهام عبدالغفور، في ديسمبر الماضي، بتداول صور لها بشكل غير لائق خلال العرض الخاص بفيلمها «خريطة رأس السنة»، وعلقت في حينها عبر حسابها على فيسبوك: «كان يوماً أسود عندما أصبحت الهواتف مزودة بكاميرات، ما أتاح الفرصة لكائنات حقيرة للتغذية على أهداف رخيصة».

من جانبها أكدت نقابة المهن التمثيلية، عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تشوّه سمعة مصر أو تسيء للفنانين المصريين عبر التقاط صور أو مقاطع فيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها.

وأوضح النقيب أشرف زكي، بأن النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الوقائع.