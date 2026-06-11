قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة مطرب المهرجانات المصري مسلم بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، مع إتاحة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مقابل سداد كفالة مالية قيمتها 3 آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده من طليقته البلوغر ضحى عبده.

تفاصيل الحكم القضائي

جاء قرار المحكمة بعد فحص أوراق الدعوى والاستماع إلى ما تضمنته من دفوع ومستندات، حيث انتهت إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفق ما ورد بملف القضية، الأمر الذي أسفر عن صدور الحكم بحقه.

استناد إلى قانون العقوبات

واعتمدت المحكمة في حيثياتها على أحكام المادة 341 من قانون العقوبات، التي تتناول جرائم خيانة الأمانة، وتشمل حالات الاستيلاء أو التصرف في الأموال والمنقولات المسلّمة على سبيل الأمانة بالمخالفة للغرض المخصص لها.

كفالة لوقف التنفيذ مؤقتاً

وتضمن الحكم إلزام المتهم بسداد كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتاحة في القضية، وفقاً لما ينظمه القانون.

أول تعليق من طليقته

ومن جانبها، علقت ضحى عبده، طليقة مسلم، على الحكم الصادر بحبسه، مؤكدة أنها نجحت في الحصول على حق نجلها بعد فترة طويلة من الإجراءات القانونية والمطالبة بالنفقة.

وأوضحت أن الحكم جاء بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنه، معربة عن شكرها للجهات المعنية على متابعتها إجراءات تنفيذ الحكم، ومشددة على أن الإصرار على المطالبة بالحق هو السبيل لاسترداده.