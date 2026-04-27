في واقعة مروعة أثارت صدمة واسعة في المجتمع الكويتي، أسدلت محكمة الاستئناف الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيداً، بتأييدها حكماً يقضي بحبس مواطن كويتي 14 عاماً بتهمة قتل عاملة منزلية آسيوية، ودفنها في حديقة منزله بمنطقة سعد العبدالله.

بدأت خيوط الجريمة ببلاغ روتيني عن اختفاء عاملة منزلية دون أي أثر. ومع بدء الجهات الأمنية في تتبع مسار الاختفاء، ظهرت تناقضات قادت التحقيقات من مجرد «غياب عادي» إلى «شبهة جنائية». ومع تكثيف التحريات، سقط القناع عن القاتل الذي أقرَّ في مواجهة أمنية بارتكابه للجريمة.

وأظهرت أوراق القضية أن العاملة تعرضت للاعتداء المفضي إلى الموت، ثم قام الجاني بنقل جثمانها ودفنه داخل حديقة منزله، في محاولة يائسة لطمس معالم جريمته. لكن المفاجأة التي صدمت الرأي العام لم تكن في الجريمة فحسب، بل في «شبكة التستر» التي أحاطت بها.

«عائلة» في قفص الاتهام

لم تقتصر المحاسبة على القاتل وحده، فقد أدان القضاء الكويتي أفراداً من عائلته شاركوا في طمس الأدلة وإخفاء الجثة، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس لمدة سنة لكل من:

والده

شقيقه

زوجته

وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين، لتُغلق بذلك ملف الجريمة قضائياً. ورغم انتهاء الإجراءات، تظل قصة «عاملة سعد العبدالله» حاضرة في الأذهان كنموذج للجريمة التي بدأت ببلاغ اختفاء بسيط، وانتهت بكشف حقيقة مرعبة كانت مدفونة حرفياً تحت تراب حديقة منزل.