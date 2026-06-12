تفصلنا 10 أيام فقط عن دخول فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يحل الانقلاب الصيفي هذا العام في 21 يونيو الجاري، معلناً بداية الفصل الأكثر حرارة والأطول نهاراً خلال العام.

ويُعد الانقلاب الصيفي حدثاً فلكياً سنوياً يحدث عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال خط الاستواء السماوي، ما يؤدي إلى تسجيل أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل في السنة. وبعد هذا التاريخ تبدأ ساعات النهار بالتراجع تدريجياً مقابل ازدياد ساعات الليل.

ويترقب المهتمون بالظواهر الفلكية هذا الحدث الذي يمثل علامة رسمية على انتقال الأرض إلى فصل الصيف من الناحية الفلكية، فيما تختلف بدايته من الناحية المناخية التي تعتمد على معدلات درجات الحرارة والظروف الجوية السائدة في كل منطقة.

ومع اقتراب الصيف، تشهد العديد من المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إلى جانب زيادة الأنشطة السياحية والترفيهية المرتبطة بالإجازات الصيفية. كما ينصح المختصون باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الحر المرتفعة، خاصة مع تزايد التعرّض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار الطويلة.

ويظل فصل الصيف أحد أكثر الفصول ارتباطاً بالسفر والأنشطة الخارجية والعطلات العائلية في مختلف أنحاء العالم.