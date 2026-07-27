نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف أمس، حفل تخريج الدفعة الـ108 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية. وشهد الحفل كلمة لقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن علي محمد الحماد، ثمن فيها رعاية نائب وزير الدفاع لحفل تخريج الدفعة الــ 108 من طلبة الكلية الذين أكملوا جميع مراحل التدريب وفق أحدث المنظومات في علوم الطيران والعلوم الفنية، مشيرًا إلى أن من بين الخريجين أشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية.

إثر ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم ألقوا نشيد الكلية وأُعلنت النتائج، وكرَّم نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة. وفي ختام الحفل تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية مع الخريجين.