كشفت الراقصة المصرية شمس تفاصيل تعرضها للاختطاف والإجهاض قبل 10 أعوام، متهمة طليقها الفنان الشعبي الشهير (س.ا) بالاستعانة بعدد من الأشخاص المسلحين لخطفها من منزلها بمدينة الإسكندرية ونقلها إلى منزل بمدينة السادس من أكتوبر.

اختطاف وضرب

وقالت شمس، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «زوجي السابق اعتدى علي بالضرب بعد اختطافي، ما تسبب في إجهاضي، بحسب روايتها».

وأضافت: «الأشخاص الذين نفذوا الاختطاف كانوا على صلة برجل الأعمال صبري نخنوخ، مشيرة إلى عدم تحدثها عن الواقعة طيلة السنوات الماضية خوفًا على أسرتها».

بلاغ رسمي

وأكدت أنها تقدمت ببلاغ رسمي أمس (الأربعاء) إلى الجهات المختصة بالقاهرة يحمل رقم 117-1765، تتهم فيه المطرب الشعبي ورجل الأعمال بخطفها والتسبب في إجهاضها، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

وتزامنت هذه الاتهامات مع التحقيقات الجارية مع رجل الأعمال صبري نخنوخ على خلفية مشاجرة وقعت داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي صدر على إثرها قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.

مشاركات في الأفلام

وشاركت شمس في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها «صايع بحر»، و«محترم إلا ربع»، و«أولاد البلد»، و«كباريه»، و«إبقى قابلني»، وكانت آخر أعمالها فيلم «كرم الكينج» الذي عرض عام 2015.