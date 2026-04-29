شهد مضيق البوسفور في إسطنبول حادثاً بحرياً مفاجئاً، بعدما انحرفت سفينة شحن عن مسارها، ما أدى إلى تدخل عاجل لتجنب أضرار أكبر.

حادث قرب قصر على البوسفور

في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، جنحت سفينة شحن ترفع العلم التركي وتُدعى «كابا» أثناء عبورها مضيق البوسفور، واقتربت بشكل خطير من قصر يطل على الضفة الأوروبية، تملكه سيدة الأعمال بيانكا تركمان.

أضرار محدودة وتفادي الاصطدام

توقفت السفينة قبل أن تصطدم مباشرة بالقصر، إلا أن الحادث تسبب في أضرار محدودة بسور المبنى وباحته من الجهة المطلة على المضيق، دون تسجيل إصابات.

تعطيل حركة الملاحة

وأدى الحادث إلى إغلاق مضيق البوسفور لساعات، بهدف تمكين فرق الإنقاذ من التعامل مع السفينة وإعادتها إلى مسارها، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لحركة الملاحة.

تدخل سفن السحب

استُدعيت ثلاث سفن سحب للمساعدة في السيطرة على السفينة التي يبلغ طولها 147 متراً، وإبعادها عن المنطقة السكنية المطلة على المضيق.

تفاصيل الرحلة البحرية

وبحسب المعلومات الأولية، كانت السفينة قادمة من روسيا عبر البحر الأسود، قبل أن تفقد مسارها بعد دخولها مضيق البوسفور في منطقة ساريير شمال إسطنبول.