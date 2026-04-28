حادثة صادمة بالغردقة.. سائح ألماني يلقى حتفه أمام عائلته بعد لدغة أفعى كوبرا

توفي سائح ألماني يبلغ من العمر 57 عاماً في مدينة الغردقة في مصر، بعد أن لدغته أفعى كوبرا سامة خلال عرض ترفيهي لترويض الثعابين أمام الجمهور، في واقعة صادمة هزت الوسط السياحي.

وقالت الشرطة البافارية، في بيان رسمي نشرته صحيفة «الجارديان»، إن الضحية كان يقضي عطلة عائلية مع أسرته في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مطلع شهر أبريل الجاري، وأثناء حضوره عرضاً لـ«حاوي ثعابين»، قام مقدم العرض بوضع الثعابين حول أعناق بعض الحاضرين، ثم سمح لإحدى الأفاعي الكوبرا بالانزلاق داخل سروال السائح الألماني، لتلدغه بشكل مفاجئ في ساقه.



وأضافت الشرطة أن الضحية ظهرت عليه علامات تسمم حادة وسريعة، ما استدعى تدخلاً طبياً فورياً لإنعاشه في موقع الحادثة، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، ورغم الجهود الطبية المبذولة، فارق السائح الحياة متأثراً بسم الأفعى.

من جهتها، باشرت الشرطة والنيابة العامة في ألمانيا تحقيقاً رسمياً في ملابسات الوفاة، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية النهائية للسموم، إذ يُتوقع أن يشمل التحقيق الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة في مثل هذه العروض الترفيهية داخل المنتجعات السياحية المصرية.

وتُعد عروض ترويض الثعابين من الفعاليات الترفيهية الشائعة في المناطق السياحية المصرية، خصوصاً على البحر الأحمر، إلا أنها تثير جدلاً متكرراً حول مدى الالتزام بمعايير السلامة والحماية من الحوادث غير المتوقعة، خصوصاً عند التعامل مع أفاعٍ سامة مثل الكوبرا.

وشددت منظمات السياحة الدولية على أهمية تطبيق إجراءات وقائية صارمة أثناء مثل هذه العروض، لضمان سلامة السياح والمشاركين، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.