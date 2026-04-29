حسم نادي أبها لقب دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، إلى جانب تأكيد صعوده رسمياً إلى دوري روشن، مع ختام منافسات الجولة 31، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة، متصدراً الترتيب بفارق مريح عن أقرب منافسيه، عقب موسم مميز فرض خلاله هيمنته على مجريات البطولة.



وجاء تتويج أبها بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والعروض القوية، ليؤكد جدارته باللقب ويعود إلى دوري الأضواء بثقة كبيرة.



وفي سباق الصعود المباشر، اشتدت المنافسة على البطاقة الثانية بين أندية الدرعية والفيصلي والعلا، إذ يحتل الدرعية المركز الثاني برصيد 66 نقطة، يليه الفيصلي ثالثاً بـ64 نقطة، ثم العلا رابعاً بـ62 نقطة، مع ضمان هذه الفرق التواجد في ملحق الـ«بلاي أوف»، واستمرار صراعها لخطف بطاقة الصعود المباشر.



أما في سباق التأهل إلى الـ«بلاي أوف»، فتتنافس أندية العروبة والجبلين والرائد، ويمتلك العروبة 56 نقطة، يليه الجبلين بـ53 نقطة، ثم الرائد بـ48 نقطة، وسط تقارب نسبي يعزز من إثارة الجولات المتبقية.



ومع اقتراب الموسم من نهايته، تبدو الجولات القادمة حاسمة في تحديد هوية الصاعد الثاني إلى دوري روشن، إلى جانب الفرق التي ستخوض ملحق الصعود، في موسم يُعد من أكثر مواسم دوري يلو تنافسية حتى مراحله الأخيرة.