واصل المنتخب الوطني تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي غدٍ الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (يوم الثلاثاء بتوقيت المملكة)، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™️.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تطبيق الجمل التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.



ويختتم الأخضر تحضيراته مساء اليوم الأحد بحصة تدريبية على ملعب مركز تدريب إنتر ميامي بمدينة ميامي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.