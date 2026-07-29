يواصل الفنان المصري محمد ممدوح تصوير أحدث أعماله السينمائية (حتة مني)، الذي اقترب من إسدال الستار على مرحلة التصوير؛ تمهيدًا لبدء التجهيزات النهائية استعدادًا لطرحه في دور العرض المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الشركة المنتجة عن مجموعة من الصور الجديدة من كواليس العمل، ظهر فيها أبطال الفيلم بملامح وإطلالات تعكس طبيعة الشخصيات التي يقدمونها، ما زاد من حماس الجمهور للتعرف على تفاصيل الفيلم.

قصة إنسانية

وتدور الأحداث في مزيج من الدراما الإنسانية والتشويق والكوميديا من خلال قصة أب يجد نفسه في مواجهة أزمة مالية قاسية تدفعه إلى خوض تجربة محفوفة بالمخاطر داخل عالم تجارة الأعضاء، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت والاختبارات الصعبة ومن ثم يعيد خلالها اكتشاف ذاته ويواجه قرارات مصيرية تتعلق بعائلته ومستقبله.

أبطال العمل

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، وهدى المفتي، وعلي صبحي، وهو من تأليف أحمد عماد، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز للمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعماله

ويعد فيلم «السادة الأفاضل» آخر أعمال محمد ممدوح السينمائية، والعمل من إخراج كريم الشناوي، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم طه دسوقي، وأشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد وآخرون.

