في مشهد يُشبه معجزات السينما التي تحبس الأنفاس، كُتب عمر جديد لفتاة مراهقة في الرابعة عشرة من عمرها، بعدما هوت من الطابق الثاني عشر لمبنى سكني في مدينة أضنة جنوبي تركيا، لترتطم بالأرض وسط ذهول ورعب المارّة. الحادثة المروعة وثّقتها كاميرات المراقبة في وضح النهار، ليتحول المقطع سريعاً إلى «تريند» أشعل منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة والذهول العارم من نجاة الفتاة بعد سقوطها من هذا الارتفاع الشاهق الذي لا يترك في العادة أي فرصة للحياة.

القدر وحده، وتفصيل صغير غير متوقع، كانا خط الدفاع الأخير عن حياة الفتاة التي تُدعى «إيجرين دنيز كاراجا»؛ إذ شاءت المصادفة أن ترتطم بقوة أولاً بمظلة قماشية مرنة تغطي مدخل المبنى، التي امتصت بعجوبة شدة الاندفاع الكارثي وصدمة الارتطام، قبل أن تنزلق من فوقها نحو الأرض. وبحسب التقارير الطبية المحلية، فقد أُنقذت الفتاة من موت محقق وخضعت لإسعافات أولية فورية في موقع الحادثة قبل نقلها إلى المستشفى، ليتبيّن أنها أصيبت بكسور متعددة في أنحاء جسدها، لكنها في حالة مستقرة ولا تواجه خطراً يهدد حياتها. وفي غضون ذلك، فتحت الشرطة التركية تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادثة، حيث تبحث خلف رواية العائلة التي أفادت بأن ابنتهم فقدت توازنها بشكل مفاجئ، وذلك للتأكد القاطع من عدم وجود شبهة جنائية أو محاولة لإنهاء حياتها عمداً.