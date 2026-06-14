عبّر حارس منتخب قطر محمود بو ندى عن سعادته بالتعادل التاريخي 1-1 أمام سويسرا في افتتاح مشوار «العنابي» بكأس العالم 2026.



وقال بو ندى: «الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة واستطعنا تحقيق التعادل في الوقت بدل الضائع». وأضاف حارس «العنابي» حول مستواه الكبير في اللقاء: «قدمنا مباراة كبيرة وطبقنا تعليمات المدرب داخل أرضية الملعب ونجحنا في خطف التعادل».



وعن المواجهة القادمة أمام كندا، أكد: «نسعى لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث. سنستعد للمواجهة وسندخل المباراة بكل قوة للاقتراب من العبور للدور الثاني». وأهدى بو ندى في ختام حديثه نقطة التعادل للشعب القطري ولوالدته.