ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانع المحتوى المعروف باسم «كروان مشاكل» لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحقه بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته في قضية نشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشاً للحياء العام ومخالفاً للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى ضبط المتهم في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ العقوبة المقضي بها، عقب استنفاد مسارات الطعن القانونية على الحكم.

حكم نهائي

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت حكماً بحبس «كروان مشاكل» سنتين مع الشغل، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، إضافة إلى كفالة قدرها 50 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

وتعود القضية إلى نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق «تيك توك»، تضمن مشاهد وعبارات رأت جهات التحقيق أنها تمثل إخلالاً بالحياء العام واعتداءً على القيم الأسرية والمجتمعية، ما دفع النيابة المختصة إلى إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

رفض المعارضة

وخلال الفترة الماضية، تقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر ضده، إلا أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قبلت المعارضة شكلاً ورفضتها موضوعاً، مع تأييد الحكم السابق بكامل العقوبات المقضي بها، ليصبح الحكم واجب النفاذ.

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة استندت في قرارها إلى ما تضمنه المحتوى المنشور من مخالفات اعتبرتها جهات التحقيق متعارضة مع القوانين المنظمة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

قضايا صناع المحتوى

وتأتي القضية ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحقيقات وأحكاماً قضائية تتعلق بمخالفات مرتبطة بنشر محتوى اعتبرته السلطات مخالفاً للقانون أو منافياً للقيم العامة.