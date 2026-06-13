أصبح مشجع مكسيكي محور حديث منصات التواصل خلال كأس العالم 2026، التي تستضيفها المكسيك إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، بعدما رصدته الكاميرات داخل ملعب «أزتيكا» وهو يتحايل على إجراءات المنع الصارمة للمشروبات الكحولية.



وخلال المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب المكسيكي بجنوب أفريقيا، ظهر المشجع جالساً بين الجماهير وهو يتناول مشروباً كحولياً بطريقة مبتكرة، إذ أخفاه داخل عبوة صُممت لتبدو كأنها هاتف محمول، ما مكنه من تجاوز التفتيش عند الدخول.



ويفرض «فيفا» قيوداً واضحة على إدخال أو استهلاك الكحول داخل الملاعب، إلا أن الحيلة التي لجأ إليها المشجع أثارت جدلاً واسعاً حول مدى صرامة تطبيق الإجراءات الأمنية في الملعب الشهير.



وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة كشفه «الهاتف المزيف» ثم استخدامه لإخفاء المشروب وتناوله وسط المدرجات، ما دفع كثيرين لانتقاد منظمي ملعب «أزتيكا» بسبب السماح بمرور مثل هذه المواد دون تفتيش دقيق.



وأثارت الحادثة تفاعلاً كبيراً، بين من اعتبرها تصرفاً فردياً طريفاً، ومن رأى أنها تكشف ثغرات تنظيمية في إحدى أبرز مباريات افتتاح البطولة.