فيما تترقب دول العالم التوقيع النهائي للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بعد 4 أشهر من الحرب، تتجه الأنظار إلى لبنان، الذي تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف عملياته هناك.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الجيش يستعد لاحتمال إصدار القيادة السياسية تعليمات بوقف التقدم البري في جنوب لبنان، ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا ما سيُناقش خلال المحادثات.



ومن المقرر أن تُجرى الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في واشنطن في 22 من يونيو الجاري، لمناقشة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى.



ووجّهت لبنان اتهامات لإسرائيل بالمماطلة ورفض تقديم تنازلات حقيقية، في وقت يواصل الجنوب اللبناني دفع ثمن الحرب من نزوح ودمار واتساع رقعة التوغلات العسكرية.



واعتبر دبلوماسيون ومراقبون أن ما تم التوصل إليه في الجولة الرابعة لا يرقى إلى مستوى الاتفاق النهائي، بل يندرج في إطار «إعلان مبادئ» يتضمن وقفاً مشروطاً لإطلاق النار.



وذكرت المصادر أنه رغم الضغوط الأمريكية، فإن الجانب الإسرائيلي، ورغم موافقته الأولية، لا يُبدي استعداداً لتقديم أي تنازلات للبنان، معتبرة أن التفاهم الأخير حول وقف إطلاق النار والمنطقة التجريبية جاء نتيجة ضغوط مباشرة مورست على الجانب الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة.



واتفق لبنان وإسرائيل على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، وفقاً لما ورد في البيان الثلاثي المشترك الذي صدر عقب الجولة الرابعة مطلع يونيو.