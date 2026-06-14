خطف منتخب قطر نقطة ثمينة من المنتخب السويسري بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «ليفاي» بسانتا كلارا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم 2026.



تقدم المنتخب السويسري أولاً، وفرض سيطرته الميدانية، لكن «العنابي» انتفض في الوقت بدل الضائع، وسجل هدف التعادل برأسية «خوخي بوعلام» في الدقيقة 90+5.



وتفاعل الاتحاد القطري لكرة القدم مع اللحظة التاريخية بتغريدة في حسابه الرسمي وقال: «يسلم راسك يا بو علام»، في إشارة للهدف الأول لقطر بتاريخ المونديال.



وبهذه النقطة افتتح المنتخب القطري رصيده، قبل مواجهة كندا الجمعة 19 يونيو في تمام الـ1:00 صباحاً بتوقيت السعودية.