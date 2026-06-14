أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم تحكيم مباراة العراق والنرويج ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.



ويتواجد الثنائي المصري الحكم الدولي أمين عمر والحكم المساعد محمود أبو الرجال ضمن الطاقم الذي سيدير اللقاء المقرر إقامته الأربعاء القادم 17 يونيو في تمام الـ1:00 صباحاً بتوقيت السعودية.



يتكون الطاقم من؛ حكم الساحة بيير أتشو، المساعد الأول بوريس ديتسوجا، المساعد الثاني أموس أبيجني، الحكم الرابع أمين عمر، والحكم المساعد الاحتياطي محمود أبو الرجال.



ويفتتح «أسود الرافدين» مشوارهم المونديالي بمواجهة النرويج 17 يونيو، ثم يلاقون فرنسا 23 يونيو، ويختتمون دور المجموعات بمواجهة السنغال 26 يونيو.