تعرض الفنان المصري محمد مرزبان لحادث سير خطير، مساء أمس، أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مصر الإسماعيلية بالقرب من مفرق سرابيوم بنطاق مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بعدما اصطدمت به سيارة مجهولة فرت من موقع الحادث.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات العاجلة.

وضع صحي دقيق

وبحسب مصادر طبية، فإن مرزبان يعاني من نزيف بالمخ، وكسر في الضلوع، وكدمات بالرئتين، إلى جانب جروح وإصابات متفرقة بالوجه، فيما وصفت حالته الصحية بالحرجة، ويخضع حالياً لمتابعة مكثفة داخل المستشفى.

في المقابل، تواصل الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الحادث وتحديد هوية السيارة المتسببة فيه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحدث أعمال مرزبان

وعلى الصعيد الدرامي، يعرض حالياً لمحمد مرزبان مسلسل «ورد على فل وياسمين» بمشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، ياسر عزت، وآخرون، والعمل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.