في أجواءٍ مشحونة بالحماس والترقب، ووسط حضور إعلامي لافت، عُقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب خيسوس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة (30) من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة تُعد واحدة من أبرز لقاءات الموسم.



وخلال المؤتمر، تحدث المدرب بصراحة وواقعية عن قوة المنافس، مشيرًا إلى أن التفوق الذي حققه الأهلي في بطولة النخبة خلال الفترات الأخيرة لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة سياسة فنية وإدارية واضحة، أبرزها الاعتماد على 13 لاعبًا أجنبيًا، وهو ما عزز جودة الفريق ورفع مستوى التنافس داخليًا وخارجيًا.



وأكد المدرب أن هذه السياسة منحت الأهلي عمقًا فنيًا كبيرًا، وساهمت في استقراره وتحقيقه للبطولات، مشيرًا إلى أن تنوع الخبرات داخل الفريق انعكس بشكل مباشر على أدائه في أرضية الملعب.



وفي المقابل، شدد مدرب النصر على جاهزية فريقه، مؤكدًا أنه يتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، وأن الهدف يتمثل في تحقيق الفوز في جميع المواجهات، مع ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير، في مواجهة يُنتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية.