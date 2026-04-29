يترقب الوسط الرياضي في الأيام المقبلة إعلان النجم المصري محمد صلاح عن وجهته القادمة، بعد تأكيد رحيله عن نادي ليفربول عقب مسيرة استمرت تسع سنوات، وسط اهتمام واسع من أندية عدة حول العالم.

إعلان مرتقب

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن صلاح يستعد للإعلان عن ناديه الجديد خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الصورة باتت أكثر وضوحًا بشأن مستقبله الاحترافي.

نهاية مرحلة في ليفربول

وكان صلاح قد أعلن رسميًا رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد أن توصل لاتفاق لإنهاء عقده بالتراضي، رغم امتداده حتى عام 2027، ليصبح متاحًا للانتقال الحر مع نهاية الموسم.

عروض متعددة ووجهة غير محسومة

وتشير تقارير إلى اهتمام أندية من إيطاليا وفرنسا إضافة إلى أندية كبرى أخرى بخدمات اللاعب، إلى جانب استمرار الحديث عن احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، بينما أكد وكيل أعماله رامي عباس أن وجهته المقبلة لم تُحسم بعد.

تصريحات من المنتخب المصري

وأوضح مراد في تصريحات إعلامية أن صلاح تلقى بالفعل عدة عروض، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُعلن قريبًا، وأن اللاعب يحظى بدعم كامل من الجهاز الفني لمنتخب مصر أياً كانت وجهته.

إصابة مؤثرة

وتزامن هذا الملف مع تعرض صلاح لإصابة خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ما أثار شكوكًا حول إمكانية انتهاء موسمه مبكرًا، في انتظار تأكيد طبي رسمي من النادي.

نهاية حقبة تاريخية

منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، نجح صلاح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما سجل أكثر من 250 هدفًا، وتوج بجميع البطولات الكبرى مع الفريق، ليترك إرثًا كبيرًا قبل رحيله المرتقب هذا الصيف.