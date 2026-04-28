كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من كلية كينغز كوليدج لندن أن بروتين «الكيراتين»، المستخرج من الصوف، قادر على تحفيز نمو العظام في المناطق المصابة داخل أجسام الحيوانات، مع تكوين نسيج عظمي أقرب في بنيته للعظام الطبيعية مقارنة بالمواد المستخدمة حالياً.

تجارب مخبرية أولية

بدأ الباحثون اختبار المادة الجديدة على خلايا عظمية بشرية داخل المختبر، وأظهرت النتائج نمواً جيداً للخلايا، مع مؤشرات واضحة على تكوين نسيج عظمي صحي وفعّال.

نتائج على الحيوانات

انتقل الفريق بعد ذلك إلى التجارب الحيوانية، فزُرعت أغشية مصنوعة من الكيراتين في فئران تعاني من عيوب عظمية في الجمجمة لا تلتئم تلقائياً. وخلال أسابيع، ساعدت هذه الأغشية على توجيه نمو عظام جديدة في المناطق المتضررة، مع اندماج جيد واستقرار داخل الأنسجة المحيطة.

تصريحات علمية

وقال الدكتور شريف الشرقاوي من كلية طب الأسنان وعلوم الفم والوجه والفكين في كينغز كوليدج لندن: «نحن متحمسون لعرض نجاح اختبار مادة مستخلصة من الصوف على حيوان حي لترميم العظام، للمرة الأولى».

مقارنة بالمواد الحالية

ورغم أن أغشية الكولاجين تُعد المعيار الذهبي في هذا المجال، إلا أن نتائج الدراسة أظهرت أن دعامات الكيراتين تنتج عظاماً أكثر انتظاماً واستقراراً من حيث البنية، مع محاكاة أقرب للعظام الطبيعية.

ميزة بيئية

إلى جانب الفعالية الطبية، يتميز الكيراتين بكونه مادة مستدامة، إذ يُستخلص من الصوف الذي يُعد منتجاً ثانوياً في قطاع الزراعة، ما يجعله خياراً صديقاً للبيئة وقابلاً للتوسع الصناعي.

خطوة نحو التطبيق البشري

ويرى الباحثون أن معالجة الكيراتين كيميائياً تمنحه الصلابة والاستقرار اللازمين لدعم نمو العظام، ومع نجاح التجارب على الخلايا والحيوانات، يقترب هذا الابتكار خطوة إضافية من مرحلة الاستخدام المحتمل في علاج البشر مستقبلاً.