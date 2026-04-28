واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الثلاثاء لتقفز فوق 110 دولارات لأول مرة منذ 3 أسابيع، مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا بشكل شبه كامل، مما يحول دون وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو القادم 2.85% إلى 111.31 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.8% في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من أبريل الجاري، وارتفع العقد لليوم السابع على التوالي.



وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو القادم 2.47% إلى 98.75 دولار بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة.



التحديات اللوجستية



وقال محلل الأسواق فواد رزق زاده في مذكرة: «بالنسبة للمتعاملين في النفط، لم يعد الخطاب هو ما يهم، بل التدفق الفعلي للخام عبر مضيق هرمز، وفي الوقت الحالي، لا يزال هذا التدفق محدوداً».



وأضاف أنه، حتى لو تم التوصل إلى حل، فإن تعطل الإنتاج والتحديات اللوجستية تعني أن التعافي قد يستغرق شهوراً.



وكشفت بيانات تتبع السفن اضطرابات كبيرة في المنطقة، إذ اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية العودة إلى أدراجها بسبب السيطرة الأمريكية.