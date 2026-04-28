أصرّ اللاعبان «إدوارد ميندي» و«ميريح ديميرال» على مشاركة زميلهما «رياض محرز» تكلفة الساعات باهظة الثمن التي قدّمها لزملائه عقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه في المباراة النهائية على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.



وتمسّك اللاعبان بالمساهمة في دفع جزء من قيمة تلك الساعات وتقاسمها بينهم، في لفتة تعكس روح الفريق ومشاركة فرحة الإنجاز، ضمن الأجواء الإيجابية التي يعيشها الأهلي خلال الموسمين الأخيرين، والتي تُوّجت بتحقيق ثلاثة ألقاب: دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، وكأس السوبر.



وحظيت هذه المبادرة بتفاعل واسع من جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بروح الانسجام والأجواء الأسرية داخل الفريق