حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5-4، في مباراة مثيرة جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

افتتح هاري كين التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، لكن باريس سان جيرمان رد بهدفين بتوقيع خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيز في الدقيقتين 24 و33.

وأدرك مايكل أوليسيه التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 41، قبل أن يضع عثمان ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان في المقدمة مجدداً بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بتفوق العملاق الباريسي 3-2.

وواصل باريس سان جيرمان تفوقه مع بداية الشوط الثاني، بتسجيل الهدفين الرابع والخامس عن طريق كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 56 و59.

ولم يستسلم بايرن ميونخ، وعاد إلى أجواء اللقاء بهدف أحرزه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 65، ثم قلّص زميله لويس دياز الفارق إلى هدف واحد بعده بأربع دقائق فقط.

موعد لقاء الإياب

من المقرر أن يُقام لقاء الإياب الأربعاء القادم على ملعب «أليانز أرينا» معقل نادي بايرن ميونخ، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.