في خطوة لافتة بالتزامن مع مرور 250 عاماً على الاستقلال عن الحكم الملكي، تعتزم حكومة الولايات المتحدة إصدار نسخ محدودة من جوازات السفر هذا الصيف، تتضمن صورة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووفقاً للمعلومات المعلنة، ستظهر صورة ترمب على الغلاف الداخلي لجواز السفر، محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، مع توقيعه باللون الذهبي، كما ستتضمن إحدى الصفحات لوحة شهيرة تُجسّد لحظة توقيع الآباء المؤسسين على وثيقة الاستقلال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان رسمي، أن الجوازات الجديدة ستحتوي على «تصاميم فنية مخصصة وصور محسّنة»، مع الحفاظ على جميع معايير الأمان الحالية، مؤكداً أن جواز السفر الأمريكي يُعد من بين «الأكثر أماناً في العالم».

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج «America250»، الذي أطلقته الإدارة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ250 للاستقلال، ويتضمن فعاليات متنوعة، من بينها سباق «غراند بري» في ناشونال مول، ونزال قتالي تابع لمنظمة UFC على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ولم تكشف وزارة الخارجية العدد الإجمالي للجوازات التي سيتم إصدارها، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستكون «محدودة» بمناسبة الحدث التاريخي.

ويُعد هذا الإصدار جزءاً من سلسلة مبادرات شهدتها المؤسسات الأمريكية أخيرا، حيث ظهرت صورة ترمب بالفعل على لافتات في مبانٍ حكومية عدة، بينها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الزراعة، حيث عُرضت صورته إلى جانب الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن تحت شعار «تنمية أمريكا منذ 1862».

كما تضمّن تصريح دخول المتنزهات الوطنية لعام 2026 صورة ترمب إلى جانب جورج واشنطن تحت عبارة «أمريكا الجميلة»، وبعد قيام بعض الزوار بتغطية صورته بملصقات احتجاجية، حذّرت هيئة المتنزهات الوطنية من أن أي تعديل على التصريح قد يؤدي إلى إبطاله.

وفي سياق متصل، طرحت دار سك العملة الأمريكية تصاميم أولية لعملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة ترمب، فيما وافقت لجنة الفنون الجميلة على تصميم عملة تذكارية من الذهب عيار 24 قيراطاً تُظهره بملامح حادة.

ولم تقتصر المبادرات على ذلك، إذ حصل مشروع قوس نصر ذهبي بارتفاع 250 قدماً - يُشار إليه داخلياً باسم «Arc de Trump» - على موافقة مبدئية، رغم ما وُصف بردود فعل شعبية سلبية واسعة.

ومن المقرر، في حال تنفيذه، أن يتجاوز ارتفاعه مبنى الكابيتول ونصب لنكولن التذكاري، مع تمثال ذهبي مستوحى من تمثال الحرية.