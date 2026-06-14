أصدرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات العمرة والزيارة للربع الرابع من عام 2025، التي كشفت أن إجمالي عدد المعتمرين بلغ 11,291,326 معتمراً ومعتمرة، منهم 6,413,707 من الذكور بنسبة 56.8%، و4,877,619 من الإناث بنسبة 43.2%.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد معتمري الخارج بلغ 5,701,525 معتمراً ومعتمرة، فيما بلغ عدد معتمري الداخل 5,589,801 معتمراً ومعتمرة. وسجلت الإناث النسبة الأعلى بين معتمري الخارج بـ53%، بعدد 3,021,238 معتمرة، مقابل 2,680,287 من الذكور بنسبة 47%.

وتصدرت المنافذ الجوية منافذ قدوم المعتمرين من الخارج، بـ4,976,861 معتمراً ومعتمرة، مقابل 699,577 عبر المنافذ البرية، و25,087 عبر المنافذ البحرية.

وكشف التقرير أنه فيما يتعلق بمعتمري الداخل، بلغ عدد السعوديين 2,616,871 معتمراً ومعتمرة، يمثلون 46.8% من الإجمالي، فيما بلغ عدد غير السعوديين 2,972,930 بنسبة 53.2%. وشكل الذكور من معتمري الداخل 66.8% بـ3,733,420 معتمراً، مقابل 1,856,381 من الإناث بنسبة 33.2%.

وبحسب أنماط أداء العمرة، أدى 72% من معتمري الداخل مناسكهم برفقة الأصدقاء، وهي النسبة الأعلى، يليهم من أدوا العمرة بشكل فردي بنسبة 21%، ثم من أدوا العمرة برفقة أسرهم بنسبة 7%.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة في أعداد معتمري الداخل خلال الربع الرابع، بـ2,002,701 معتمر ومعتمرة، وبنسبة 35.8% من إجمالي معتمري الداخل، تلتها منطقة الرياض بـ1,146,451 معتمراً ومعتمرة بنسبة 20.5%، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية النسبة الأقل بـ0.5%.

وبلغ عدد معتمري الداخل الذين أدوا العمرة مرة واحدة 5,425,946 معتمراً ومعتمرة، فيما بلغ عدد من أدوا العمرة لأكثر من مرة 163,855 معتمراً ومعتمرة، بما يعادل 2.9% من إجمالي معتمري الداخل خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الأشهر، سجل ديسمبر أعلى عدد من معتمري الخارج خلال الربع الرابع، بـ2,142,252 معتمراً ومعتمرة، بنسبة 37.6% من الإجمالي، فيما كان أكتوبر الأقل بـ1,689,704. أما معتمرو الداخل، فقد تصدر نوفمبر أعداد الربع الرابع بـ2,059,838 معتمراً ومعتمرة، بنسبة 36.8%، فيما جاء ديسمبر الأقل بـ1,614,409.

وأظهرت الإحصاءات العمرية أن الفئة من 55 إلى 64 سنة سجلت النسبة الأعلى بين معتمري الخارج بـ18.9%، فيما تصدرت الفئة من 25 إلى 34 سنة معتمري الداخل بنسبة 26.6%، وجاءت فئة من تتجاوز أعمارهم 65 سنة الأقل بين معتمري الداخل بنسبة 2.8%.

وفي المدينة المنورة، بلغ إجمالي الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الرابع 3,846,284 زائراً وزائرة، شكل الذكور منهم 47.9%، والإناث 52.1%. كما بلغ عدد زوار المدينة المنورة من الداخل لأغراض دينية 1,876,300 زائر وزائرة، منهم 1,006,768 سعودياً بنسبة 53.7%، و869,532 غير سعودي بنسبة 46.3%.

وبحسب أبرز المؤشرات، بلغ إجمالي زوار المدينة المنورة من الداخل والخارج نحو 5.7 مليون زائر وزائرة خلال الربع الرابع من عام 2025.