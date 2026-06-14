عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، اجتماعين ثنائيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية جاسلان مادييف، ووزير الخارجية يرميك كوشرباييف، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد صالح المديفر؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين. وتناولت المباحثات فرص تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار لرفع كفاءة وتنافسية قطاعي الصناعة والتعدين، حيث استعرض الخريّف جهود المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتقنيات المتقدمة، كما ناقش الجانبان آليات تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الكازاخستانية بما يعزز التنمية الاقتصادية المشتركة.