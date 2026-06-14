تخيل أن تسير في الشارع فيستوقفك أحدهم طالباً المساعدة، لتبتسم وتهمّ بوضع بعض النقود في طبقه، قبل أن تكتشف أنك لا تتعامل مع إنسان.. بل مع «روبوت»!

هذا السيناريو السريالي تحول إلى واقع ضجت به منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، بعد تداول مقطع فيديو يوثق روبوتاً «يتسول» المارة في أحد الشوارع الصينية ببراعة فائقة. الروبوت الآلي لم يكتفِ بالوقوف، بل كان يؤدي حركات انحناء وتوسل لافتة تحاكي السلوك البشري بدقة، مما دفع بعض المشاة، مدفوعين بالدهشة والتعاطف، إلى وضع النقود في طبق مخصص أمامه.

تسول رقمي

المثير في الأمر أن هذا المتسول التكنولوجي واكب العصر تماماً؛ فلم يكتفِ بالطبق التقليدي، بل وُضعت بجانبه لافتة مطبوع عليها رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، لتمكين المارة من إرسال «الصدقات الرقمية» عبر هواتفهم الذكية لمن لا يحمل «الكاش»!

المشهد الطريف

لكن، هل وصلنا حقاً إلى زمن تحتاج فيه الروبوتات إلى الإحسان؟

بالتأكيد لا. فقد كشف ناشطون أن هذا المشهد الغريب ليس إلا «حملة إعلانية» ذكية ومبتكرة أطلقتها الشركة المصنعة. الهدف منها لم يكن جمع المال، بل استعراض القدرات الهائلة للروبوت في محاكاة الإيماءات والحركات البشرية الواقعية بشكل حيوي وصادم.

أبعد من مجرد دعاية

يعكس هذا الروبوت الطريف قفزة هائلة للصين في مضمار التقنيات المستقبلي. فالأمر لم يعد مقتصراً على الشوارع؛ إذ بدأت بكين أخيراً اختبار روبوتات منزلية متطورة قادرة على التنظيف وإدارة المهمات اليومية، في إشارة واضحة إلى أن الآلات بدأت تتسلل بسلاسة -وأحياناً بطرق غير متوقعة- إلى تفاصيل حياتنا اليومية.