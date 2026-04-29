توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء) هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنذارًا أحمر منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

وأشار الأرصاد إلى أن الأمطار على منطقة الرياض ستكون خفيفة إلى متوسطة بدءًا من اليوم (الأربعاء) إلى يوم الجمعة القادم، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، والقدية، والمزاحمية، والدلم، وضرما، والغاط، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح.

وأضاف التقرير أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع المــوج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحــــالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة وحـالة البحـــر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.