قبل أن يستهل منتخب قطر مشواره مساء اليوم في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة سويسرا على ملعب «ليفاي» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قامت مجموعة كبيرة من جماهير العنابي بمسيرة في شوارع سان فرانسيسكو لدعم ومؤازرة وتحفيز منتخبها الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك، بمونديال 2026، الذي تستمر منافساته حتى 19 يوليو القادم في 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أطلق شعار «علمنا عالي»، مؤكداً أنه لا يحمله اللاعبون وحدهم، بل يحمله كل صوت يهتف، وكل دعاء يرافقهم، وكل قلب قطري يؤمن بأن الحلم يبدأ من هنا ويصل إلى العالم.



يذكر أن العنابي خاض مواجهة ودية أمام نظيره السويسري يوم 14 نوفمبر 2018، انتهت بفوز العنابي، وهو انتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة الليلة لتكرار هذا الفوز.