حذّر بنك إنجلترا من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمحتوى المفبرك للإيقاع بالمستخدمين، بعد انتشار مقاطع فيديو وصور مزيفة تُظهر مشادة حادة بين محافظ البنك أندرو بيلي وزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج خلال برنامج تلفزيوني.

وأوضح البنك أن المقاطع المتداولة على منصة «إكس» لا تمت للحقيقة بصلة، بل جرى تصميمها لخداع الجمهور ودفعه إلى مواقع إلكترونية تنتحل هوية هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وتروّج لاستثمارات وهمية تزعم تحويل 250 جنيهاً إسترلينياً إلى مليون جنيه خلال 11 أسبوعاً فقط.

حملات احتيال متطورة

وأكد بنك إنجلترا أن هذه المواد تأتي ضمن حملات احتيال إلكتروني تعتمد على التلاعب بالمحتوى الإعلامي وتقنيات «التزييف العميق» (DeepFake)، بهدف استدراج الضحايا إلى عروض مالية غير حقيقية.

وشدد البنك على ضرورة التحقق من مصادر الأخبار والمعلومات قبل التفاعل معها، محذراً من الانسياق وراء أي عروض استثمارية تعد بعوائد ضخمة وسريعة بصورة غير واقعية.

«فيديوهات الشجار» مفبركة

وجاء التحذير بعد تداول مقاطع تظهر أندرو بيلي ونايجل فاراج في مشاجرة داخل استوديو برنامج «سؤال الساعة» على قناة BBC One، فيما أظهرت بعض النسخ المفبركة تدخل الشرطة للفصل بينهما، بل وادعت أخرى ظهور فاراج وهو يحمل سلاحاً أثناء الاشتباك.

ودعا محافظ بنك إنجلترا الجمهور إلى الإبلاغ عن هذه المقاطع والمحتويات المزيفة للمساعدة في إزالتها، مؤكداً أن الإعلانات الاحتيالية التي تنتحل صفة البنك والمؤسسات المالية الرسمية تشهد تزايداً ملحوظاً.

وعود الثراء السريع.. علامة خطر

وأكد البنك أن أي جهة تدّعي تحقيق أرباح استثنائية خلال فترة قصيرة يجب التعامل معها بحذر شديد، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية والبنوك المركزية لا تروج لأي فرص استثمارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المجهولة.

وأضاف أن الوعود بتحويل مبالغ محدودة إلى ثروات ضخمة خلال أسابيع تمثل إحدى أبرز علامات الاحتيال المالي الرقمي.

فاراج: لن أهاجم بيلي أبداً

من جانبه، سارع نايجل فاراج إلى نفي صحة المقاطع المتداولة، مؤكداً عبر منصة «إكس» أنها نتاج محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.

وقال: «ربما شاهدتم بعض مقاطع الفيديو الغريبة المنتشرة اليوم. ورغم وجود خلافات بيني وبين أندرو بيلي حول الاقتصاد، فإنني لن أتجاوز هذا الحد أبداً».

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه مخاوف الجهات التنظيمية البريطانية من تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات احتيال مالي متطورة، تستهدف استغلال ثقة المستخدمين بالمؤسسات الإعلامية والمالية المعروفة.