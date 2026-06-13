طلاب التعليم العام يبدأون اختباراتهم غداً.. و«تعليم الرياض» يوصي بخطة واضحة

تنطلق، يوم غدٍ (الأحد)، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام، وسط استعدادات تنظيمية وتربوية تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، ومساعدتهم على أداء اختباراتهم بتركيز وطمأنينة.

وتزامناً مع قرب الاختبارات، نشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبر حسابها في منصة «إكس» رسالة توعوية ضمن وسم «إضاءة»، أكدت فيها أن الاستعداد الجيد للاختبارات يبدأ بوضع خطة واضحة، وتنظيم الوقت، وتهيئة مكان مناسب للمذاكرة، بما يسهم في المحافظة على التركيز العالي لدى الطالب.

وتبرز أهمية هذه الرسالة في هذه المرحلة، التي يحتاج فيها الطلاب إلى إدارة وقتهم بوعي، والابتعاد عن التشتت، وتوزيع المذاكرة على فترات مناسبة، مع أخذ قسط كافٍ من النوم، وتجنّب السهر الطويل الذي ينعكس على التركيز أثناء أداء الاختبار.



التخفيف من قلق الاختبار

كما يقع على الأسرة دور رئيسي في دعم الأبناء خلال أيام الاختبارات، من خلال توفير أجواء هادئة في المنزل، والابتعاد عن الضغط الزائد، وتشجيع الطالب بكلمات إيجابية، ومتابعة جدول اختباراته ومواعيد نومه واستيقاظه، بما يعزز ثقته بنفسه ويخفف من قلق الاختبار.

وينصح التربويون الطلاب بالبدء بالمواد التي تحتاج إلى تركيز أكبر، ومراجعة الملخصات والنقاط الأساسية، والتدرب على نماذج الأسئلة، مع تجهيز الأدوات المدرسية قبل النوم، والحضور المبكر إلى المدرسة، وقراءة الأسئلة بعناية قبل الإجابة.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن الجهود التوعوية التي تبذلها إدارات التعليم، لرفع جاهزية الطلاب والطالبات، وتحويل فترة الاختبارات إلى محطة منظمة لقياس التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات التخطيط والانضباط والمسؤولية لدى المتعلمين.