أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى مجلس الأمن عبدالعزيز الواصل إدانة بلاده بشكل واضح وصريح للهجمات الإيرانية، مشددًا على ضرورة التزام طهران بتعهداتها الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي.

هرمز.. شريان العالم تحت التهديد

وحذر المندوب السعودي من خطورة الأوضاع في مضيق هرمز، واصفًا ما يجري بأنه نزاع غير مسبوق في أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة العالمية، مؤكدًا أن تهديد حرية الملاحة يمثل خطرًا مباشرًا على السلم والأمن الدوليين.

أولوية جماعية لأمن الملاحة

وشدد على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يبقى أولوية جماعية للمجتمع الدولي، لما له من تأثير مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

أسف لتعثر قرار مجلس الأمن

وأعربت المملكة عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من تمرير قرار يتعلق بمضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية، ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية.

دعم الحلول السياسية وجهود الوساطة

وجددت السعودية دعمها لجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما في ذلك المبادرات التي تقودها باكستان، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي يجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

حماية ممرات الطاقة أولوية

وأكدت المملكة ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، باعتبارها شرايين أساسية للاقتصاد العالمي، مشددة على أن أي تهديد لها ستكون له تداعيات واسعة النطاق.