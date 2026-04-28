كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أن طهران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وتريد منها فك الحصار البحري وفتح مضيق هرمز، أفادت تقارير بأن ترمب يتجه لرفض مقترح إيران لعقد اتفاق جزئي لفتح المضيق، وتأجيل البت في القضايا النووية، إلى وقت لاحق.



وكتب في منشور على «تروث سوشيال»: «إيران أبلغتنا للتو بأنها في حالة انهيار، وهي تريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، ريثما تحاول ترتيب وضع قيادتها، وأعتقد أنهم سيكونون قادرين على ذلك!.



ورغم ما يبدو من خلافات وفجوات بين الطرفين، نقلت «سي إن إن» عن مصادر تأكيدها أن مواقف واشنطن وطهران ليست متباعدة كما تبدو في الظاهر. وأفصحت أنه يجري مناقشة احتمال فتح «هرمز» أولاً وتأجيل بحث الملف النووي.



من جانبه، أعلن الجيش الإيراني أنه لا يعتبر أن الحرب انتهت، مضيفاً أنه تم تحديث بنك الأهداف والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة. وقال متحدث باسمه إن الوضع لا يزال يصنف كحالة حرب. وجدد الحرس الثوري تأكيد أن «هرمز» سيبقى تحت إدارة إيران إلى الأبد.



وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن الرئيس ترمب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الجديد الذي قدم أخيراً من أجل وقف الحرب.



واستبعد المسؤولون أن يقبل ترمب بأحدث مقترح قدمته طهران لإنهاء النزاع.



وتضمن أحدث مقترح إيراني تأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن البحري من مضيق هرمز.



ونقلت شبكة «سي إن إن»، اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين قولهم: إن رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح المضيق من دون حسم الأسئلة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم الإيراني أو مخزونات اليورانيوم القريبة من مستوى الاستخدام العسكري قد يفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات.



ولفتت مصادر مطلعة إلى أنه من غير المستبعد احتمال عودة أمريكا للحرب والانسحاب من المفاوضات، علماً أنها أكدت أن الوساطة بين أمريكا وإيران مستمرة حالياً، مضيفة أن الحسم سيكون خلال أيام قليلة.



وأوضحت المصادر أن الجانب الأمريكي يشترط فتح مضيق هرمز من دون قيود أو رسوم.



بالتزامن، توقع مسؤول إيراني رفيع أن تكون هناك عودة محدودة للقتال ومن ثم الانتقال للمفاوضات.



وكشف مصدران مطّلعان أن ترمب عبّر عن موقفه الرافض للمقترح الإيراني خلال اجتماع عُقد، أمس الإثنين، مع كبار مسؤولي الأمن القومي، جرى خلاله بحث الملف الإيراني. وأضاف أحدهما أن ترمب لا يُرجَّح أن يقبل الخطة التي نُقلت إلى الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية.