أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ستبدأ يوم 4 يوليو القادم في طهران، وستختتم بدفن جثمانه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد يوم 9 يوليو.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن مراسم التشييع ستقام في جامع الخميني الكبير في طهران يومي 4 و5 يوليو، ثم ستقام الجنازة في طهران يوم 6 يوليو، وفي قم يوم 7 يوليو. ثم ستقام مراسم الدفن يوم 9 يوليو في مشهد، مسقط رأس علي خامنئي.



وقُتل المرشد الإيراني السابق في غارات إسرائيلية وأمريكية على إيران في أول أيام الحرب يوم 28 فبراير الماضي.



من جهة أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة نفط أُصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها، على بعد 6 أميال بحرية شرقي سواحل سلطنة عمان.



وأكدت الهيئة أن «الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي»، ولفتت إلى أن الناقلة «تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي».