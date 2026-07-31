تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم، والاستمرار في محاصرتها اقتصادياً وعسكرياً.

وأشار الوزير الأمريكي في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، اليوم (الجمعة)، إلى أن هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وستعمل واشنطن على تعقبها. وأفاد أن الأرصدة الإيرانية ستؤول للشعب الإيراني، وللمتضررين من ممارسات النظام في طهران.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، أمس (الخميس) عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم في تمكين «الحرس الثوري» الإيراني. وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة «ماهان إير»، وهي شركة الطيران التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية.



وتستهدف الإجراءات شركة «داد نيغار ستارت أب ستوديو»، وهي شركة واجهة تابعة للحرس الثوري تدعم العمليات العسكرية الإيرانية الرامية لتحديد الأهداف، وذلك من خلال السعي للحصول على معلومات حول مواقع المعدات الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.



وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي، خصوصاً الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع «ماهان إير» أو أي شركة طيران إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات، إلى إدراك المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار مثل هذه التعاملات. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل كشف وتعطيل الكيانات التي تزود الحرس الثوري بالأدوات والمعلومات التي يستخدمها لتهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا والاستقرار الإقليمي.