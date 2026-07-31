شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن نجاح الاتفاق على خطة غزة يتطلب الالتزام الكامل من جميع الأطراف. وأكدت أن خطة نزع سلاح حركة حماس، إذا نُفذت بالكامل، ستمثل خطوة بناءة نحو تحقيق السلام.



ورحبت كالاس في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، وبدعم من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف. ولفتت إلى أن التحقق من التزام حماس ببنود الاتفاق سيكون «تحدياً كبيراً»، وأن على إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب من قطاع غزة.



وأكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطوات القادمة، بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن بعثتي الاتحاد الأوروبي على الأرض تؤديان دوراً مهماً في دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية.



وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أنه تعهد خلال يوليو الماضي بتقديم 900 مليون يورو لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم تعافي القطاع من آثار الحرب.



من جانبه، رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير «خريطة الطريق» التي نشرها مجلس السلام في غزة، الجمعة، معتبراً أنها «غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل».



وقال «بن غفير»، في تعليق نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه بعد أحداث السابع من أكتوبر «أصبح كل عنصر في حركة حماس هدفاً مشروعاً»، مضيفاً أن الالتزام بوقف استهداف عناصر حماس من شأنه أن يمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، بحسب تعبيره. وأضاف: «يجب أن تستمر عمليات الاغتيال الموجهة في قطاع غزة، وأن يُشجع السكان على الهجرة، وأن تحقق إسرائيل النصر»، حسب قوله.