أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، التي استهدفت اليوم عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيّرة معادية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وشددت على أن مواصلة هذه الاعتداءات تشكل تصعيداً خطيراً، وتعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً لا يمكن تبريره أو قبوله، مجددةً احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.