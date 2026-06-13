أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت) أن قواته تحافظ على الأفضلية الاستراتيجية في إطار العملية العسكرية الخاصة وتتقدم بثبات.



وقال بوتين خلال اجتماع حول تنمية دونباس ونوفوروسيا: «تحافظ قواتنا على الأفضلية الاستراتيجية، وتتقدم بثبات، ولن يغير أي قصف أو هجمات بمسيرات هذا الوضع»، مضيفاً: «عدونا لا يستطيع احتواء هذا، لذلك يتحول إلى ضرب الأهداف المدنية ومرافق الاتصالات ووسائل النقل».



وأدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منشآت أحد المرافئ في جنوب روسيا إلى اندلاع حريق كبير ومقتل شخص.



وقال حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتيف إن حريقاً اندلع جرّاء سقوط حطام طائرات مسيّرة على محطة بحرية في تيمريوك تقع على بحر آزوف، بالقرب من مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها، مضيفاً أن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون، لافتاً إلى أن 96 عنصراً شاركوا في جهود إخماد الحريق.



وكانت وكالة انترفاكس الرسمية الروسية للأنباء نقلت عن الرئيس الروسي بوتين قوله، ليل أمس، إن روسيا تعكف على تطوير نظام للتحكم من الأقمار الاصطناعية بالمُسيرات القتالية.



وذكرت انترفاكس أن بوتين كشف تلك المساعي خلال اجتماع مع المسؤولين العسكريين الروس (الجمعة). وأضافت أن بوتين اتخذ قراراً بأن يكون حجم الجيش الروسي 2,399,130 فرداً، على أن يكون عدد الناشطين منهم في الخدمة 1,510,000 فرد.