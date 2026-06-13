أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن حادثة وقعت على بعد 6 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، حيث أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول.



وقالت الهيئة في تحذير، اليوم (السبت)، إن الناقلة تعرضت لإصابة في البوابة اليسرى نتيجة المقذوف، مؤكدة أن الطاقم بخير تماماً، ولم تسجل أي آثار بيئية ناتجة عن الحادثة، مشيرة إلى أن الناقلة تواصل إبحارها باتجاه ميناء الوجهة التالي.



وتحقق السلطات المختصة في الحادثة، فيما دعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى الإبحار بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه فوراً.



تأتي الحادثة ضمن سلسلة متزايدة من الحوادث البحرية في منطقة خليج عمان وقرب مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، حيث تزايدت مثل هذه الهجمات والحوادث بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2026، وسط التوترات الجيوسياسية الشديدة بين الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.



وسبق أن سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حوادث مشابهة شملت انفجارات خارجية، إصابات بمقذوفات، وحرائق في غرف المحركات لناقلات نفط وشحن تجاري، وغالباً ما تُنسب بعض هذه الحوادث إلى هجمات بطائرات مسيّرة أو قوارب سريعة أو مقذوفات مجهولة المصدر.



وتُعد منطقة شرق عمان ممراً حيوياً للتجارة الدولية، وتشهد وجوداً أمنياً مكثفاً من قبل قوات بحرية دولية، وتدعو هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بانتظام السفن إلى رفع درجة الحذر وتفعيل إجراءات الحماية الموصى بها أثناء عبور المنطقة.